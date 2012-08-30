〔美国基金〕8月29日当周货币市场基金减少25.5亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少8.5亿美元至8,868.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加1.1亿美元,至1,869亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加1.8亿美元至5,116.8亿美元.免税基金资产减少11.3亿美元至1,882.8亿美元.