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债券 | 2012年 8月 31日 星期五 03:41 BJT

〔美国基金〕8月29日当周货币市场基金减少25.5亿美元--ICI

路透8月30日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至8月29日当周,美国货币市场共同基金总资产减少25.5亿美元,至2.571万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加39.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少37.6亿美元,免税基金减少27.5亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少8.5亿美元至8,868.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加1.1亿美元,至1,869亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加1.8亿美元至5,116.8亿美元.免税基金资产减少11.3亿美元至1,882.8亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少17亿美元至1.684万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加38.5亿美元至6,772.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少39.3亿美元至9,254.9亿美元.免税基金资产减少16.2亿美元,至814.8亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 李军;审校 利棣儿

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