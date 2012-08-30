〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因获利了结

路透8月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌,因周三录得逾六周来最大单日升幅后,有轻微获利了结.

近月CBOT软红冬麦合约收低,但较其30天移动均线仍高出1/4美分,此为自8月22日来首次收在关键技术水平的上方.

忧虑俄罗斯将限制其小麦出口,且担忧全球供应收紧,这些忧虑限制了小麦的跌幅,尽管美元走强,金价和原油下跌,为小麦价格带来利空压力.

美国农业部称,上周出口销售509,300吨小麦,和预估的450,000-600,000吨一致,且高于上周的474,800吨.

路透访问分析师的调查显示,俄罗斯料将实施小麦出口税,因为旱灾.俄罗斯乾旱令小麦产量下降,料将低于2010年的收成.

受旱灾影响,SovEcon将俄罗斯今年小麦产量预估下调至3,800万吨.2010年俄罗斯实施出口禁令,因作物短缺,小麦收成为4,150万吨.

澳洲向亚洲出售100万吨小麦,很可能将有更多交易.

9月小麦期货WU2结算价收高2美分,报每蒲式耳8.83-1/2美元.12月小麦期货WZ2结算价跌2-3/4美分,报每蒲式耳9.03美元.

今日小麦预估成交量为87,063口.(完)

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