〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因获利了结

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因人气转为低迷
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
路透8月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌,因周三录得逾六周来最大单日升幅后,有轻微获利了结.
近月CBOT软红冬麦合约收低,但较其30天移动均线仍高出1/4美分,此为自8月22日来首次收在关键技术水平的上方.
忧虑俄罗斯将限制其小麦出口,且担忧全球供应收紧,这些忧虑限制了小麦的跌幅,尽管美元走强,金价和原油下跌,为小麦价格带来利空压力.
美国农业部称,上周出口销售509,300吨小麦,和预估的450,000-600,000吨一致,且高于上周的474,800吨.
路透访问分析师的调查显示,俄罗斯料将实施小麦出口税,因为旱灾.俄罗斯乾旱令小麦产量下降,料将低于2010年的收成.
受旱灾影响,SovEcon将俄罗斯今年小麦产量预估下调至3,800万吨.2010年俄罗斯实施出口禁令,因作物短缺,小麦收成为4,150万吨.
澳洲向亚洲出售100万吨小麦,很可能将有更多交易.
9月小麦期货WU2结算价收高2美分,报每蒲式耳8.83-1/2美元.12月小麦期货WZ2结算价跌2-3/4美分,报每蒲式耳9.03美元.
今日小麦预估成交量为87,063口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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路透3月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 304.7 8 305.5 2 * 4月 292.4 228 294.4 7 * 5月 286.0 106 286.3 9 * 6月 278.8 269 280.2 59 * 7月 273.2 4159 275.5 272 * 8月 271.8 8845 273.8 792 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G