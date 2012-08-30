〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,夏季升势后有获利了结

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因人气转为低迷
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
路透8月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在震荡交投中收低,因旱灾令产量减少引发的夏季升势后,市场出现获利了结.
周五将是9月玉米期货CU2的首个交割通知日,交易商预计不会有交割,因终端用户严控库存.
美国逾50年最严重旱灾在过去一周有所缓解,受助于降雨和降温,但周一在气象学家报告称,美国大平原北部地区旱情恶化.
美国农业部周四公布,上周美国玉米净出口销售13.48万吨,低于预估的25-45万吨.
欧盟今夏玉米产量不佳,可能令该地区进口需求上升,尽管全球玉米价格接近纪录高位.
一农业气象学家表示,热带风暴艾萨克带来的强降雨和大风可能损及南部一些稻米、棉花、大豆和甘蔗作物,但降雨也为旱情带来了缓解.
12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报51.
12月玉米合约CZ2跌5美分,结算价报8.08-1/2美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为223,972口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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路透3月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 304.7 8 305.5 2 * 4月 292.4 228 294.4 7 * 5月 286.0 106 286.3 9 * 6月 278.8 269 280.2 59 * 7月 273.2 4159 275.5 272 * 8月 271.8 8845 273.8 792 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G