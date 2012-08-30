〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,夏季升势后有获利了结

路透8月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在震荡交投中收低,因旱灾令产量减少引发的夏季升势后,市场出现获利了结.

周五将是9月玉米期货CU2的首个交割通知日,交易商预计不会有交割,因终端用户严控库存.

美国逾50年最严重旱灾在过去一周有所缓解,受助于降雨和降温,但周一在气象学家报告称,美国大平原北部地区旱情恶化.

美国农业部周四公布,上周美国玉米净出口销售13.48万吨,低于预估的25-45万吨.

欧盟今夏玉米产量不佳,可能令该地区进口需求上升,尽管全球玉米价格接近纪录高位.

一农业气象学家表示,热带风暴艾萨克带来的强降雨和大风可能损及南部一些稻米、棉花、大豆和甘蔗作物,但降雨也为旱情带来了缓解.

12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报51.

12月玉米合约CZ2跌5美分,结算价报8.08-1/2美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为223,972口.(完)

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