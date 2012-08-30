〔美国债市〕公债价格上涨,市场聚焦贝南克周五讲话

* 按计划计划贝南克周五早在怀俄明州杰克森霍尔讲话

* 指标公债收益率势将录得3月来最大月度升幅

* 财政部标售290亿美元七年期公债

路透纽约8月30日电---美国公债价格周四上涨,因股市回落,且投资人聚焦周五美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克讲话中是否会暗示第三轮购买债券计划.

在过去几周,市场交投主要受投资人权衡下月美联储推出新的刺激措施的可能性影响.

贝南克周五将在怀俄明州杰克森霍尔央行总裁年会上讲话,他在2010年的该项活动中对美联储第二轮放宽货币政策作出了暗示.

周四价格上涨,鉴于今日财政部标售290亿美元七年期公债,"显示投资人对杰克森霍尔的讲话作了看多的仓位调整,但已经颇为接近目标配仓了."野村证券国际美国利率策略部门主管George Goncalves表示.

"对我们来说,这意味着如果贝南克的讲话令人失望,价格走势可能非常难看,尽管押注贝南克讲话会令人失望基本上不是一个有利可图的策略."他指出.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,下个月美联储政策制定者们召开会议以决断是否进一步放松政策,支持和反对的阵营将很接近.[ID:nSB1752848]

8月初美国经济数据改善,令一些投资人下调了短期内推出更多刺激措施的可能性.

但其他人表示失业率居高不下以及经济成长过去乏力,可能美联储将采取行动的机率增加.

市场也有臆测美联储可能在新计划中转而购买抵押贷款支持债券,而不是公债.

但由于美国公债收益率和抵押贷款利率接近纪录低点,一些投资人也质疑进一步放宽政策的影响会有多大.

"这对经济的影响甚微.许多人已经再融资.我认为效果比之前要差."Fifth Third Asset Management投资组合经理人Mirko Mikelic表示.

指标10年期公债US10YT=RR升9/32,收益率报1.63%,低于周三尾盘的1.65%.上周初,该收益率报1.86%,但整个8月,该收益率仍势将录得3月来最大月度升幅.

周四公布的数据显示,上周初请失业金人数持平,但高于预期.7月个人支出增加0.4%,为2月来最大增幅,个人收入增加0.3%.[US-ECI-CMN]

美国财政部周四发售七年期公债,为本周共计990亿美元的新债发售画上句号.

美联储周四购入18.3亿美元2036-2042年到期的公债,为卖短买长扭转操作的一部分.

-----------------------1926 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (+01/32) 0.258

五年期公债US5YT=RR 99-26/32 (+22/32) 0.663

10年期公债US10YT=RR 99-31/32 (+07/32) 1.628

30年期公债US30YT=RR 100-01/32 (+11/32) 2.749 (完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>