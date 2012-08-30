〔加拿大汇市〕加元/美元下跌,投资人关注贝南克讲话和ECB会议

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因人气转为低迷
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
路透多伦多8月30日电---加元兑美元周四回落,跟随全球股市和商品价格下跌,因投资人降低对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将暗示会出台新一轮经济刺激措施的预期.
美联储主席贝南克将于周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行总裁年会上发表讲话,但对贝南克将暗示会出台第三轮刺激措施的预期降低.
加拿大和美国股市均下跌,走势和其他风险资产一致,因投资人在贝南克讲话前结清头寸.
欧洲央行料在9月6日政策会议上公布购债计划具体细节,以扶助拉低西班牙和意大利借贷成本,作为应对欧元区危机的另一次努力.
加元兑美元CAD=D4收在0.9923加元,或1.0078美元,低于周三北美收盘时的0.9895加元,或1.0106美元.
加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第二季经常帐赤字为160.2亿加元,第一季修正后为赤字101.5亿加元(前值为赤字102.7亿加元).[ID:nSB1752576]加元对此无甚反应.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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路透3月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 304.7 8 305.5 2 * 4月 292.4 228 294.4 7 * 5月 286.0 106 286.3 9 * 6月 278.8 269 280.2 59 * 7月 273.2 4159 275.5 272 * 8月 271.8 8845 273.8 792 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G