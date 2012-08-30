〔加拿大汇市〕加元/美元下跌,投资人关注贝南克讲话和ECB会议

路透多伦多8月30日电---加元兑美元周四回落,跟随全球股市和商品价格下跌,因投资人降低对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将暗示会出台新一轮经济刺激措施的预期.

美联储主席贝南克将于周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行总裁年会上发表讲话,但对贝南克将暗示会出台第三轮刺激措施的预期降低.

加拿大和美国股市均下跌,走势和其他风险资产一致,因投资人在贝南克讲话前结清头寸.

欧洲央行料在9月6日政策会议上公布购债计划具体细节,以扶助拉低西班牙和意大利借贷成本,作为应对欧元区危机的另一次努力.

加元兑美元CAD=D4收在0.9923加元,或1.0078美元,低于周三北美收盘时的0.9895加元,或1.0106美元.

加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第二季经常帐赤字为160.2亿加元,第一季修正后为赤字101.5亿加元(前值为赤字102.7亿加元).[ID:nSB1752576]加元对此无甚反应.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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