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市场报道 | 2012年 8月 31日 星期五 04:58 BJT

〔标题新闻〕美国6月原油日需求较之前预估下修21万桶,至1,891.5万桶,同比跌1.76%--EIA

注: EIA为美国能源资料协会

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