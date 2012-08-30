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市场报道 | 2012年 8月 31日 星期五 05:21 BJT

〔加拿大股市〕收盘接近两周低点,油股和银行股大跌

路透多伦多8月30日电---加拿大主要股指周四大跌,因投资人对美联储主席贝南克将暗示新一轮刺激经济措施的预期降温,这盖过了加拿大三大银行业绩意外强劲带来的影响.

在备受期待的贝南克周五怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)讲话前,此间市场10大类股全线收低.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌123.14点,或1.03%,报11,886.65点,为该指数7月初来最大单日跌幅.

盘中,该指数一度挫至11,875.05点,为8月15日来最低水准.

美国原油期货价格下滑,拖累加拿大能源股跌1.5%,尽管银行业绩优于预期,但银行股跌幅也居前.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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