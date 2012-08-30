〔国际油市〕布兰特原油上升,美国原油在艾萨克吹袭后下跌

* 挪威油业可能罢工,支持布兰特原油期价

* 投资人静待贝南克在杰克森霍尔会议上的讲话

* 没有报告显示艾萨克对离岸钻井平台造成损害

路透纽约8月30日电---美国原油周四下跌,石油公司正在评估飓风艾萨克造成的损害,而布兰特原油在交投震荡中上涨,因供应忧虑及地缘政治紧张局势提供了支持.

挪威原油服务业工人可能罢工,北海油田将进行维护及围绕伊朗核计划的争端持续,继续提振布兰特原油价格.

布兰特原油可望连续第二个月上涨,8月升幅料将超过7%,美国原油8月也可望攀升7%.

国际原子能总署(IAEA)报告,伊朗可能准备将地下铀浓缩设施产能翻番.

10月布兰特原油期货LCOc1小升0.11美元,结算价报每桶112.65美元,盘中在112.25-113.44美元之间交投.

美国10月原油期货CLc1收低0.87美元,结算价报每桶94.62美元,盘中低见93.95美元,此为两周低位,且需要在周五收在96.15美元以上,才可避免打断四周连涨的势头.

根据结算价,布兰特原油较美国原油的溢价升至每桶18.03美元.过去两周,布兰特原油和美国原油价差一直陷在15-20美元区间.

在近月9日合约到期前,美国RBOB汽油期货RBc1结算价下跌1.77美分,取暖油HOc1录得0.88美分的升幅.

8月,汽油可望录得5%的月度升幅,取暖油势将上升10%.

在艾萨克吹袭美国后,Phillips 66 (PSX.N)称,其在路易斯安那州Belle Chasse的炼厂部份被洪水淹没,但没有其他企业报告艾萨克损害油田的基础设施,美国墨西哥湾地区的石油公司正在评估艾萨克造成的损害.艾萨克已减弱至热带低气压.

包括Anadarko (APC.N)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS在内的油公司称,他们可能最早从周五开始将工作人员送往关闭的墨西哥湾钻井平台.

一项路透调查显示,8月石油输出国组织(OPEC)原油日产出增加23万桶至3,153万桶.[ID:nSB1752870]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 94.62 -0.94 -1.0% 93.95 95.60 177,239 185,887

11月原油 94.96 -0.85 -0.9% 94.28 95.90 39,251 29,466

9月RBOB汽油 3.0826 -0.0177 -0.6% 3.0640 3.1159 10,231 27,339

10月RBOB汽油 2.9080 -0.0088 -0.3% 2.8924 2.9307 43,207 47,229

9月取暖油 3.1245 0.0088 0.3% 3.1150 3.1406 10,922 15,446

10月取暖油 3.1333 0.0109 0.4% 3.1214 3.1477 49,162 46,833

ICE合约

10月布兰特 112.65 0.11 0.1% 112.25 113.44 148,948 181,929

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 370,853 368,240 502,289 1,512,995 -1,681

汽油 107,205 123,237 134,865 260,516 767

取暖油 129,648 116,195 137,279 323,675 6,420 (完)