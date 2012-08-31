〔美国FED〕贝南克称美联储将在必要时采取行动,但要注意风险

路透杰克森霍尔8月31日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五杰克森霍尔央行总裁年会上表示,拉低美国失业率的进展太过缓慢,美联储将在必要时采取行动强化经济复苏.

但贝南克没有明确暗示很快会有任何放宽货币政策措施.

这可能令紧张的华尔街失望,股市近几周因预期美联储将很快推出新的刺激措施而上涨.

贝南克表示,"重要的是要有进一步进展,特别是就业市场.仔细考量不确定性和政策工具的局限性,美联储将在必要时提供更多宽松政策,在维持物价稳定的前提下,促进经济更强劲复苏,令就业市场状况持续改善."

贝南克淡化了美联储非传统政策的潜在风险,称之前的购买资产计划对提振经济成长和促进创造就业颇为有效.但他也强调美联储充分意识到非传统政策运作的风险.(完)