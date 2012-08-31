〔美国FED〕贝南克称美联储将在必要时采取行动,但要注意风险

日本股市：早盘微跌，美元兑日圆涨势暂停令投资者场边观望
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透杰克森霍尔8月31日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五杰克森霍尔央行总裁年会上表示,拉低美国失业率的进展太过缓慢,美联储将在必要时采取行动强化经济复苏.
但贝南克没有明确暗示很快会有任何放宽货币政策措施.
这可能令紧张的华尔街失望,股市近几周因预期美联储将很快推出新的刺激措施而上涨.
贝南克表示,"重要的是要有进一步进展,特别是就业市场.仔细考量不确定性和政策工具的局限性,美联储将在必要时提供更多宽松政策,在维持物价稳定的前提下,促进经济更强劲复苏,令就业市场状况持续改善."
贝南克淡化了美联储非传统政策的潜在风险,称之前的购买资产计划对提振经济成长和促进创造就业颇为有效.但他也强调美联储充分意识到非传统政策运作的风险.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。