《即时观点》贝南克称贝南克将在必要时采取行动,但会注意风险

日本股市：早盘微跌，美元兑日圆涨势暂停令投资者场边观望
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透纽约8月31日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五杰克森霍尔央行总裁年会上表示,拉低美国失业率的进展太过缓慢,美联储将在必要时采取行动强化经济复苏.[ID:nSB8562451]
以下为分析师评论摘要:
苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Kim:
"论调对通胀温和,但同美联储会议记录没有太大差别."
"这在我们预料之中,保持了可能将放宽政策的一致基调.他没有预先承诺,但也未排除可能性.讲话没有真正改变预期."
"美元略有走强,原先指望贝南克会宣布将更快行动的投资人目前有些动作."
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。