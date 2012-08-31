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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 22:22 BJT

《即时观点》贝南克称贝南克将在必要时采取行动,但会注意风险

路透纽约8月31日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五杰克森霍尔央行总裁年会上表示,拉低美国失业率的进展太过缓慢,美联储将在必要时采取行动强化经济复苏.[ID:nSB8562451]

以下为分析师评论摘要:

苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Kim:

"论调对通胀温和,但同美联储会议记录没有太大差别."

"这在我们预料之中,保持了可能将放宽政策的一致基调.他没有预先承诺,但也未排除可能性.讲话没有真正改变预期."

"美元略有走强,原先指望贝南克会宣布将更快行动的投资人目前有些动作."

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