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债券 | 2012年 8月 31日 星期五 22:40 BJT

〔标题新闻〕德国央行总裁魏德曼就他因反对欧洲央行购债计划而威胁辞职的报导拒绝置评

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E8IU04M]

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