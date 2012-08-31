〔欧洲汇市〕英镑/美元上涨,投资者认为贝南克暗示量化宽松仍有望推出

* 英镑兑美元在贝南克讲话后攀升

* 市场仍预计美国很快将有更多刺激政策出台

* 英国商会下调GDP预估;消费者信心疲弱

路透伦敦8月31日电---英镑兑美元周五在震荡交投中上涨,此前市场人士将美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克讲话立场解读为相对温和,尽管贝南克本人并未明确暗示近期将有更多美国货币宽松政策推出.

贝南克在怀俄明州杰克森霍尔的央行人士年会上称,美联储需要在必要时加强经济复苏力道.

英镑兑美元GBP=D4最初在震荡交易中削减涨幅,之后触及盘中高位1.5896美元,因市场消化贝南克讲话.英镑/美元最新上涨0.5%,强力阻力位在8月23日高点1.5912美元,后者亦是5月中旬迄今最高.

若英镑转为下跌,将下探本周低位1.5754美元和100日移动均线切入位1.5742美元.

"在过去两年的杰克森霍尔记者招待会开始的几分钟,市场通常先下跌,再重新进行考量.市场认为贝南克(言论)相对温和,现在开始消化量化宽松的机率上升."德意志银行G10外汇分析师George Saravelos称.

Saravelos亦表示,知名美联储观察人士Jon Hilsenrath在撰写的一篇文章中认为,贝南克将准备在9月联储下次政策会议上出台更多行动以扶助经济,这增加了有关量化宽松的臆测.

欧元兑英镑EURGBP=D4升至三周高位0.7956英镑.

近几周来,人们预期欧洲央行(ECB)将在9月6日下次会议上公布应对欧洲危机的明确计划,提振欧元需求.

市场研究机构GfK NOP周五公布的调查显示,英国8月消费者信心仍然低迷,伦敦奥运带来的激励似乎也被经济疑虑所掩盖.[ID:nST0545917].英国商会(BCC)预计2012年英国国内生产总值(GDP)料下降0.4%.

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周五公布,英国8月房价按月升幅创逾两年半来最大,与整体上低迷的房市和宏观经济形成鲜明的反差.[ID:nST0545917].(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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