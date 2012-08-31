〔欧元债市〕德债缩减跌幅,因贝南克的讲话支持市场对QE3的押注

香港新债：政府发售第三批10年期10亿美元伊斯兰债券，收益率3.132%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
* 贝南克讲话后,德债缩减跌幅,跟随美债上涨
* 焦点转向ECB会议,寻找购债计划的细节
* 西班牙公债收益率上涨,在ECB会议前投资人谨慎
路透伦敦8月31日电---德债周五收低,但脱离日内低点,跟随美债上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示很可能推出更多量化宽松政策(QE3),但市场对欧洲央行(ECB)将购买欧元区二线国家公债的预期仍然完整.
美联储主席贝南克周五杰克森霍尔表示,拉低美国失业率的进展太过缓慢,美联储将在必要时采取行动强化经济复苏.但贝南克没有明确暗示很快会有任何放宽货币政策措施.[FED-CMN]
贝南克的讲话足以令投资人认为美联储仍很可能买入公债,提振美债价格,且扶助德债缩减跌幅.
德国期货FGBLc1下跌13个跳动点,报144.02,盘中低见143.17.可比美债期货TYv1升9/32,报134-15/32.
许多市场人士仍等待欧洲央行拟买入债券的有关细节,央行很可能在下周四会议公布详情.
长远欧元区市场人气,将取决于欧洲央行是否提供购债计划的足够细节,支持区内二线国家公债自购债计划传闻以来录得的升势.
周五西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率升29个基点,报6.91%,两年期西班牙公债收益率升9个基点,报3.75%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上 升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/21 5,263.3 3,744.5 9,007.8 13.3 3,253.33 2/20 5,256.6 3,737.9 8,994.5 49.3 3,239.96 2/17 5,217.6 3,727.6 8,945.