〔欧元债市〕德债缩减跌幅,因贝南克的讲话支持市场对QE3的押注

* 贝南克讲话后,德债缩减跌幅,跟随美债上涨

* 焦点转向ECB会议,寻找购债计划的细节

* 西班牙公债收益率上涨,在ECB会议前投资人谨慎

路透伦敦8月31日电---德债周五收低,但脱离日内低点,跟随美债上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示很可能推出更多量化宽松政策(QE3),但市场对欧洲央行(ECB)将购买欧元区二线国家公债的预期仍然完整.

美联储主席贝南克周五杰克森霍尔表示,拉低美国失业率的进展太过缓慢,美联储将在必要时采取行动强化经济复苏.但贝南克没有明确暗示很快会有任何放宽货币政策措施.[FED-CMN]

贝南克的讲话足以令投资人认为美联储仍很可能买入公债,提振美债价格,且扶助德债缩减跌幅.

德国期货FGBLc1下跌13个跳动点,报144.02,盘中低见143.17.可比美债期货TYv1升9/32,报134-15/32.

许多市场人士仍等待欧洲央行拟买入债券的有关细节,央行很可能在下周四会议公布详情.

长远欧元区市场人气,将取决于欧洲央行是否提供购债计划的足够细节,支持区内二线国家公债自购债计划传闻以来录得的升势.

周五西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率升29个基点,报6.91%,两年期西班牙公债收益率升9个基点,报3.75%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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