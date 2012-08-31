〔英国债市〕英债下滑,因贝南克谨慎暗示会有更多宽松政策

香港新债：政府发售第三批10年期10亿美元伊斯兰债券，收益率3.132%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。
路透伦敦8月31日电---英债周五下滑,但脱离日低,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话基本上证实了市场预期,即联储将采取进一步行动支撑美国经济,尽管可能不会很快.
贝南克表示,美联储可能在必要时采取行动强化经济复苏,并暗示更多货币刺激措施的益处可能超过成本.[FED-CMN]
12月英债期货FLGZ2收跌19个跳动点,报120.95,从贝南克讲话前数小时触及的日低120.56反弹.
在贝南克讲话后,英债期货表现反复,收盘略高于讲话前几分钟触及的120.87水准.
"很明显的是,从贝南克讲话可以判断他认为失业率等问题背后的原因是周期性的,而不是结构性的因素,这是货币政策可以影响的."Investec固定收益分析师Elisabeth Afseth表示.
9月英债期货FLGU2跌13个跳动点,9月合约的成交量仍远大于12月合约.投资人目前聚焦在下周欧洲央行的政策声明.
10年期英债收益率GB10YT=RR升2个基点,报1.477%.
下周英国国内主要事件包括英国央行的货币政策决定,市场普遍预计英国央行将维持现有的购买公债计划.一系列采购经理人指数也将给予投资人对经济体质更清晰的了解.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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