(重发)〔欧洲股市〕收高且本月收升1.9%,因受贝南克言论提振

欧洲股市：连续第二周上涨，联合利华受并购消息提振飙升
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
(重发以更新收盘报价)
* FTSEurofirst 300指数升0.5%
* 贝南克的讲话令市场仍预期将有刺激措施出台
* 对ECB购债计划存疑
路透伦敦8月31日电---欧洲股市周五收高,在清淡交投中守住涨幅,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克为进一步刺激政策留出悬念.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高5点,或0.5%,报1,082.93点,缩减上日跌幅,8月收升1.9%.
在杰克森霍尔的央行人士年会召开前,投资者对近期刺激政策预期曾有所降低.贝南克在会议上表示,如果有必要,美联储将提供进一步刺激政策,但未给出将很快实施的信号.[FED-CMN]
"(贝南克的言论)一如预期,但或许...市场希望眼下他能够提供再多一点的消息.现在,我们需要等到下次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议(才会知道结果).悬念在增加."Octopus Investments投资总监Oliver Wallin表示.
欧洲央行政策会议将在9月6日进行,德国宪法法院将在9月12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决,此裁决可能影响欧洲央行的购债计划.
银行股升幅居前,诸如西班牙的Banco Santander (SAN.MC)和BBVA (BBVA.MC)分别上扬6%和5.5%,此前西班牙整顿其银行业,此为三年内第五次行动.
英国富时100指数.FTSE收跌0.14%,报5,711.48点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.09%,报6,970.79点,法国CAC-40指数.FCHI上涨1.0%,报3,413.07点.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。