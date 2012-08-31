(重发)〔欧洲股市〕收高且本月收升1.9%,因受贝南克言论提振

(重发以更新收盘报价)

* FTSEurofirst 300指数升0.5%

* 贝南克的讲话令市场仍预期将有刺激措施出台

* 对ECB购债计划存疑

路透伦敦8月31日电---欧洲股市周五收高,在清淡交投中守住涨幅,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克为进一步刺激政策留出悬念.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高5点,或0.5%,报1,082.93点,缩减上日跌幅,8月收升1.9%.

在杰克森霍尔的央行人士年会召开前,投资者对近期刺激政策预期曾有所降低.贝南克在会议上表示,如果有必要,美联储将提供进一步刺激政策,但未给出将很快实施的信号.[FED-CMN]

"(贝南克的言论)一如预期,但或许...市场希望眼下他能够提供再多一点的消息.现在,我们需要等到下次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议(才会知道结果).悬念在增加."Octopus Investments投资总监Oliver Wallin表示.

欧洲央行政策会议将在9月6日进行,德国宪法法院将在9月12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决,此裁决可能影响欧洲央行的购债计划.

银行股升幅居前,诸如西班牙的Banco Santander (SAN.MC)和BBVA (BBVA.MC)分别上扬6%和5.5%,此前西班牙整顿其银行业,此为三年内第五次行动.

英国富时100指数.FTSE收跌0.14%,报5,711.48点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.09%,报6,970.79点,法国CAC-40指数.FCHI上涨1.0%,报3,413.07点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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