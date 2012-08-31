〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因有月末获利了结

澳洲经济：第四季薪资增幅持续疲弱，建筑数据反弹
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透8月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,因商品基金获利了结及在月末调整头寸.
因美国逾半个世纪最严重的旱灾降低美国玉米前景,玉米期货在夏季大涨,并在8月初创下纪录高位后基金持有大量玉米多头头寸.
周五为9月玉米合约CU2的首个交割通知日,一如交易商预期,没有合约交割,因玉米库存紧张.
一农业气象学家表示,热带风暴艾萨克带来的降雨料在周末移至美国中西部的中部,将令玉米收割暂停,且料造成一些地区性损害.
12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报46.
12月玉米合约CZ2收跌8-3/4美分,结算价报7.99-3/4美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为192,477口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30