〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因有月末获利了结

路透8月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,因商品基金获利了结及在月末调整头寸.

因美国逾半个世纪最严重的旱灾降低美国玉米前景,玉米期货在夏季大涨,并在8月初创下纪录高位后基金持有大量玉米多头头寸.

周五为9月玉米合约CU2的首个交割通知日,一如交易商预期,没有合约交割,因玉米库存紧张.

一农业气象学家表示,热带风暴艾萨克带来的降雨料在周末移至美国中西部的中部,将令玉米收割暂停,且料造成一些地区性损害.

12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报46.

12月玉米合约CZ2收跌8-3/4美分,结算价报7.99-3/4美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为192,477口.(完)

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