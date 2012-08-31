〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.69%,Nasdaq指数上升0.6%

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透纽约8月31日电---美国股市周五上涨,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克对就业市场迟滞表示"严重关切",指美联储将在必要时采取进一步行动强化经济复苏.[FED-CMN]
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高90.13点,或0.69%,至13,090.84点;标准普尔500指数.SPX上升7.10点,或0.51%,至1,406.58点.Nasdaq指数.IXIC收高18.25点,或0.6%,至3,066.96点.
本周,道指下跌0.5%,标普500指数跌0.3%,Nasdaq指数下滑0.1%.
8月,道指升0.6%,标普500指数攀升2%,Nasdaq指数劲升4.3%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。