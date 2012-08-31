〔美国债市〕公债收益率下挫,贝南克言论激化新量化宽松政策希望

* 贝南克称失业率高企值得"严重关切"

* 指标公债收益率触及8月初以来最低

* 投资者关注8月就业数据

路透纽约8月31日电---美国公债价格周五上扬,收益率则下挫,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克称,高失业率仍需"严重关切",令市场愈发期待进一步刺激政策的出台.

贝南克在怀俄明州杰克森霍尔举行的年会上表示,降低失业率的进展过于缓慢.美联储将在必要时出手提振经济复苏.[ID:nSB8562451].

贝南克针对失业率的言论,令有关美联储下一轮刺激方案的预期升温.联储或最早在9月12-13日政策会议上采取行动.美债届时将受益.

"贝南克没有明确表示9月将有行动,但今年稍晚或明年出台政策的可能性仍很高."花旗首席美国分析师Robert DiClemente称.

指标10年期公债US10YT=RR上涨20/32,收益率报1.56%,为8月7日以来最低水准,且低于周四尾盘的1.63%.尽管收益率下挫,但8月仍录得3月以来最高单月涨幅.

"我认为当(贝南克)提到严重关切的时候,一切已经很清楚了.未来将会有新一轮宽松政策.现在的问题只是该政策将以何种方式呈现."BMO Capital Markets美国公债交易部主管Scott Graham称.

美联储在8月初会议上曾表示,可能"很快"推出刺激政策,除非经济明显好转.

由此,市场愈发认为美联储将在9月会议上公布新宽松措施以刺激经济成本,并降低持续高企的失业率.

尽管周五市场作出反应,但一些分析师警告称,联储将推出新一轮买债行动尚未最终敲定.

"他(贝南克)对经济面持负面观点,但是并不清楚是否会通过量化宽松(来解决)..."美国银行美国利率策略部主管Priya Misra称.

另有一部分人认为,美联储可能会延长维持超低利率至少至2014年底的承诺.

包括下周五非农就业报告在内的新经济数据也将受到密切关注,因其将是美联储是否将最早于9月行动的指引.

"如果就业数据疲弱,那么我认为这样的市场反应是合理的,但如果就业数据尚可,市场反应间逆转."Misra称.

30年期公债价格US30YT=RR上涨1-13/32,收益率报2.68%,低于周四尾盘的2.75%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-02/32 (+02/32) 0.226

五年期公债US5YT=RR 100-05/32 (+11/32) 0.596

10年期公债US10YT=RR 100-19/32 (+20/32) 1.560

30年期公债US30YT=RR 101-14/32(+1-13/32) 2.680 (完)

--编译 洪曦;审校 李军

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