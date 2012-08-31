〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因技术性卖压及俄罗斯称不会限制出口

路透8月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大跌1.5%,因包括获利了结在内的技术性卖压,且俄罗斯称不会限制谷物出口.

近月CBOT软红冬麦合约本周小幅收高,结束五周连跌,但本月跌约2%.

俄罗斯副总理周五表示,该国将不会限制谷物出口,即使其可供出口的盈余已经耗尽.

市场未受美元下滑的影响.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称,高失业率仍需"严重关切",降低失业率的进展过于缓慢.美联储将在必要时出手提振经济复苏.[ID:nSB8562451].令市场愈发期待进一步刺激政策的出台,美元下滑.

德国农业部表示,今年德国各种谷物产量可能同比增加6.7%,至约4,470万吨.

CBOT报告,9月小麦期货收割交割通知日有334口交割,市场预期为0-300口.

下周一,美国劳工节假期,市场休市一天.美国小麦期货的电子交易计划在周一2400GMT恢复.

9月小麦期货WU2结算价收挫13-1/2美分,报每蒲式耳8.70美元.

今日小麦预估成交量为70,701口.(完)

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