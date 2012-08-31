〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因技术性卖压及俄罗斯称不会限制出口

澳洲经济：第四季薪资增幅持续疲弱，建筑数据反弹
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透8月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大跌1.5%,因包括获利了结在内的技术性卖压,且俄罗斯称不会限制谷物出口.
近月CBOT软红冬麦合约本周小幅收高,结束五周连跌,但本月跌约2%.
俄罗斯副总理周五表示,该国将不会限制谷物出口,即使其可供出口的盈余已经耗尽.
市场未受美元下滑的影响.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称,高失业率仍需"严重关切",降低失业率的进展过于缓慢.美联储将在必要时出手提振经济复苏.[ID:nSB8562451].令市场愈发期待进一步刺激政策的出台,美元下滑.
德国农业部表示,今年德国各种谷物产量可能同比增加6.7%,至约4,470万吨.
CBOT报告,9月小麦期货收割交割通知日有334口交割,市场预期为0-300口.
下周一,美国劳工节假期,市场休市一天.美国小麦期货的电子交易计划在周一2400GMT恢复.
9月小麦期货WU2结算价收挫13-1/2美分,报每蒲式耳8.70美元.
今日小麦预估成交量为70,701口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30