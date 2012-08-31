〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大多收低,因周末前有获利了结

路透8月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)指标11月大豆期货周五收低,结束三日连涨,交易商称,在美国长周末假期前有获利了结,且现货市场走软.

11月大豆合约SX2本周上扬1.4%,本月大涨7%,为连升第三个月.

交易员表示,因预期将要开始的收割为令供应增加,美国中西部现货大豆买价继续下滑.

气象学家表示,热带风暴艾萨克带来的降雨和大风预计将在本周末移至美国中西部中部地区,拖慢作物收割,并造成一些地方性的破坏.

CBOT报告,9月期货首个交割通知日,大豆和豆粕都没有交割,豆油期货交割数量为1,676口.

下周一,美国劳工节假期,市场休市一天.美国小麦期货的电子交易计划在周一2400GMT恢复.

11月大豆期货SX2收低7美分,报17.56-1/2美元.

9月豆粕合约SMU2收低1.0美元,收报每短吨547.1美元.

9月豆油合约BOU2小跌0.17美分,报每磅56.42美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为144,780口,豆粕期货为59,427口,豆油期货为84,099口.

以下为CBOT农产品期货在1917 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 802.75 -8.75 -1.1% 24.2%

CBOT大豆Sc1 1764.50 -5.75 -0.3% 47.2%

CBOT豆粕SMc1 547.10 -1.00 -0.2% 76.8%

CBOT豆油BOc1 56.42 -0.17 -0.3% 8.3%

CBOT小麦Wc1 870.00 -13.50 -1.5% 33.3%

CBOT稻米RRc1 1501.00 -2.50 -0.2% 2.8%

EU小麦BL2H0 264.00 -2.75 -1.0% 30.4%

NYMEX原油期货CLc1 96.44 1.82 1.9% -2.4%

道琼工业指数.DJI 13,081 80 0.6% 7.1%

现货金XAU= 1686.60 31.06 1.9% 7.9%

欧元/美元EUR= 1.2575 0.0071 0.6% -2.9%

美元指数.DXY 81.2410 -0.4500 -0.6% 1.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 703 -4 -0.6% -59.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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