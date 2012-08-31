〔国际油市〕布兰特原油连升第二个月,在贝南克讲话后涨至114美元以上

* 8月美国原油升9.6%,布兰特原油涨9.2%

* 美国经济数据强于预期

* 贝南克称美联储在必要时采取行动强化经济复苏,但时机未到

* 北海油田钻井工人可能在周日罢工,但对产出没有影响

路透纽约8月31日电---布兰特原油期货周五在交投震荡中升至每桶114美元以上,令8月升幅超过9%,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有暗示马上推出更多货币松措施,但仍为放宽政策开启大门.

在贝南克于杰克森霍尔央行总裁会议上发表讲话后,原油价格最初回落.当交易商消化贝南克的措辞,油价迅速回升,受助于强于预期的经济数据.

周五公布的数据显示,美国7月工厂订单升幅为12个月来最大,跳升2.8%,而汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数终值为74.3(路透调查预估为73.6),初值为73.6.[US-ECI-CMN]

"(贝南克的讲话)加上工厂订单和消费者信心数据,多头控制了场面,"Tradition Energy分析师Gene McGillian说.

10月布兰特原油期货LCOc1升1.92美元,结算价报每桶114.57美元,盘中触及114.78美元的日内高位.8月,布兰特原油升9.2%,录得2月上升10.5%来最大月度百分比涨幅,延续7月录得7%升幅的势态.

美国原油期货CLc1上升1.85美元,结算价报每桶96.47美元,稍早短暂升至200天移动均线切入位96.68美元上方,此为关键技术阻力位,交易商甚为关注该水平.8月,美国原油涨9.6%,录得2011年10月来最大月度百分比升幅.

美国9月取暖油期货HOU2到期,结算价报3.1696美元,升4.51美分,8月劲升11.5%,为2010年9月来最大月度百分比升幅.

9月RBOB汽油期货RBU2升2.30美分,报每加仑3.1056美元,8月大涨6.5%,7月升幅为6.8%.

在美国长周末假期前,交投相对活跃,布兰特原油成交量较30天均值高出6%.在1900 GMT,美国原油交易量较30天均值低5%.

美国市场周一因劳工节假期休市.

德国和意大利的高级政府官员表示,两国依然反对释放石油消费国的紧急石油储备,称尽管伊朗原油产出减少,但全球市场依然供应充沛.德国和意大利的反对意见为可能的释放油储时机带来了不确定性.此前七国集团财长在周二意外发表声明称,准备好呼吁国际能源署(IEA)采取行动.[ID:nSB1755288]消息支持油价进一步上涨.

交易商表示,北海油田进行维护也可能提振油价,且挪威原油工人可能罢工.

一工会领袖周五表示,KCA Deutag在北海两个油田的挪威钻井工人可能在周日罢工,但石油产出将不受影响.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 96.47 1.85 2.0% 94.51 96.92 228,627 185,887

11月原油 96.76 1.80 1.9% 94.86 97.21 52,308 29,466

9月RBOB汽油 3.1056 0.0230 0.8% 3.0725 3.1299 4,856 27,339

10月RBOB汽油 2.9728 0.0648 2.2% 2.9055 2.9799 49,657 47,229

9月取暖油 3.1696 0.0451 1.4% 3.1249 3.1747 5,892 15,446

10月取暖油 3.1802 0.0469 1.5% 3.1310 3.1881 51,745 46,833

ICE合约

10月布兰特 114.57 1.92 1.7% 112.36 114.88 203,348 157,321

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 474,951 368,240 502,289 1,512,995 1,681

汽油 119,336 123,237 150,051 260,516 767

取暖油 115,721 116,195 122,286 327,705 4,030 (完)