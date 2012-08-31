〔加拿大股市〕收高,受助于贝南克讲话令刺激措施希望犹存

路透多伦多8月31日电---加拿大主要股指周五收高,美联储主席贝南克的讲话令刺激措施希望犹存,且金价大涨提振金矿类股.

贝南克没有清晰暗示美联储将很快采取行动,但投资人押注他的措辞令新一轮购债,即量化宽松政策的可能性增加.

贝南克讲话后,金价触及五个月高位,扶助此间市场金矿股上扬.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高62.61点,或0.53%,报11,949.26点,本周该指数仍小跌,但在8月清淡交投中上扬了2.44%.

加拿大统计局周五公布,该国实质国内生产总值(GDP)第二季环比年率为增长1.8%,与前一季的增速相当,因为商业投资强劲抵消了财政的小幅拖累.[ID:nSB1755366](完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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