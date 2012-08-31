〔加拿大汇市〕加元/美元创4月底来最强收位,因加拿大经济成长数据强劲

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透多伦多8月31日电---加元兑美元周五升至4月底来最强收位,因此前数据显示加拿大第二季经济成长速度快过预期,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示美联储将在必要时采取刺激行动.
贝南克表示,美国经济面临"可怕的"挑战,降低失业率的进展过于缓慢,但他没有提供进一步放宽货币政策的清晰暗示.
他的讲话一度令股市和加元下滑,但在市场消化后转升.
加元兑美元CAD=D4收在0.9857加元或1.0145美元,为4月27日来最高收位,高于周四收盘0.9923加元,或1.0078美元.
在贝南克讲话后,加元一度升至0.9852加元或1.0150美元.
加元兑包括欧元和澳元在内的其他主要货币也上涨.
加拿大统计局周五公布,该国实质国内生产总值(GDP)第二季环比年率为增长1.8%,与前一季的增速相当,因为商业投资强劲抵消了财政的小幅拖累.[ID:nSB1755366](完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
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