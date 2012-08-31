〔纽约期市〕ICE期棉8月大涨8%,投机客押注气候因素将降低全球产量

澳洲经济：第四季薪资增幅持续疲弱，建筑数据反弹
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透纽约8月31日电---棉花价格周五上涨,8月跳涨8%,录得一年半以来最高单月涨幅,此前投机客押注炎热天气料有损全球棉花产量,且会消耗创纪录的库存.
洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2连续第三天上涨,结算价升0.32美分或0.42%,报每磅77.26美分.
该水准距离日内高位仅0.03美分,且略低于周四触及的三个半月高位.美国棉花市场下周一因假日休市.
8月升幅为2月迄今最高单月升幅,因受投机客重新追捧棉花所致,尽管市场呈现多个利空迹象.
棉花市场表现远好于整体大宗商品市场.汤森路透-Jefferies CRB大宗商品指数.CRB升幅略超过3%.
根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,非商业交易商在截至8月28日当周,净多头仓位仅增加了略高于3,000口,总计15,405口.
多头投资者预计,印度大旱将会对作物构成损害,并将迫使该国限制出口.交易商亦关注飓风艾萨克对美国重要棉花种植地区密西西比和路易斯安那州的影响.
长期来看,创纪录的库存将会被消耗,因农场主借助谷物市场大涨的机会选择种植更多大豆,而非棉花.
下周市场将继续关注天气,届时注意力将转移至德州西部,这是美国最大的棉花种植带.近期该地区降雨稀少.
由于全球经济低迷,零售销售数据疲弱.此外工厂转为使用价格波动较低的人造纤维,均令棉花需求下降.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
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