〔欧洲汇市〕英镑/美元持于约四个月高位,因预期美联储将追加刺激措施

* 英镑持于约1.60美元附近,因预期美联储追加宽松政策

* 令人失望的美国就业数据打压美元

* 欧元兑英镑从两个月高位下滑

路透伦敦9月10日电---英镑兑美元周一从四个月高位回落,近期升势稍作喘息,尽管市场预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出更多宽松货币政策,且英国稳定的政策也为英镑提供坚实支撑.

上周,英镑兑美元录得6月底来最佳周度表现,因在欧洲央行发布拉低欧元区二线国家借款成本的大胆计划后,对欧元的信心重燃.

欧元区是英国最大的贸易伙伴,欧债危机一有缓解迹象,都对英镑有利,特别是对英镑兑美元.

对欧洲央行计划将有助于抑制欧债危机的信心重燃扶助欧元兑英镑接近两个月高位.投资人现等待德国宪法法院周三的裁决是否会支持欧元区永久性救助基金.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.1%,报0.7994英镑,脱离两个月高位0.8011英镑.

英镑兑美元GBP=D4跌0.1%,报1.5992美元,从上周五美国公布疲弱就业数据后触及的四个月高位1.6035美元回落.

Alpari首席市场分析师James Hughes表示,1.60美元对英镑而言是关键水准.如果成为支撑水准,英镑在未来几周会进一步大涨,可能目标今年高位1.63美元附近,但这要看周四美联储的决议.

美国劳工部周五公布:美国8月非农就业岗位增加9.6万个(预估为增加12.5万个);美国8月失业率为8.1%(预估为8.3%);美国8月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%).[ID:nEAPA70DS3]

美联储本周举行货币政策会议,令人失望的数据支持市场预期美联储可能进一步放宽政策支撑美国经济复苏.

英国央行首席经济学家戴尔表示,在判断进一步刺激措施必要性的时候,英国央行必需确保不引燃通胀,表明其不太赞成进一步购买资产.[ID:nSB1769142](完)

--编译 李军;审校 母红

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