版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 23:12 BJT

〔USDA报告〕9月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月10日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 09/06/12 08/30/12 08/30/12 09/08/11

初值 修正值 前值

小麦 19,586 25,446 25,446 16,426

燕麦 0 0 0 0

大麦 706 0 0 2,340

玉米 9,755 8,640 6,370 18,806

高粱 441 4,423 4,423 3,209

大豆 12,933 15,535 15,126 11,611

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 277,819 316,230

燕麦 396 151

大麦 3,502 5,346

玉米 8,941 23,317

高粱 367 3,402

大豆 12,576 13,549

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 李军;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐