〔USDA报告〕9月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月16日

--私募型不动产投资信托(REITs)基金如果投资开发中的公共建设，将不再受限。金管会银行局近日预告修正不动产证券化条例，放宽私募REITs投资公共建设上限，未来将不必受限于40%的规定。银行局表示，过去一档REITs基金若投资开发中的建案，最多只能投资该基金的40%，但未来最高可100%投资。