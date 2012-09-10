〔USDA报告〕9月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《香港报摘》--经济日报2月16日
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
路透9月10日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 09/06/12 08/30/12 08/30/12 09/08/11
初值 修正值 前值
小麦 19,586 25,446 25,446 16,426
燕麦 0 0 0 0
大麦 706 0 0 2,340
玉米 9,755 8,640 6,370 18,806
高粱 441 4,423 4,423 3,209
大豆 12,933 15,535 15,126 11,611
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 277,819 316,230
燕麦 396 151
大麦 3,502 5,346
玉米 8,941 23,317
高粱 367 3,402
大豆 12,576 13,549
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 李军;审校 程琳
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
--私募型不动产投资信托(REITs)基金如果投资开发中的公共建设，将不再受限。金管会银行局近日预告修正不动产证券化条例，放宽私募REITs投资公共建设上限，未来将不必受限于40%的规定。银行局表示，过去一档REITs基金若投资开发中的建案，最多只能投资该基金的40%，但未来最高可100%投资。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选