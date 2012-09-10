〔欧元债市〕西班牙公债收益率持于6%以下,尽管遭遇获利了结

* 西班牙公债收益率能否进一步下滑取决于西班牙是否申请援助

* 德国宪法法院将对ESM基金作出裁决,令投资人保持谨慎

* 德债下滑,但因经济成长前景而跌幅有限

路透伦敦9月10日电---西班牙公债收益率(殖利率)周一仍在6%关口下方,因受欧洲央行购债遏制政府借款成本的前景支撑,尽管也有投资人对大约七周的升势了结部分获利.

自欧洲央行总裁德拉吉7月承诺将竭尽所能保卫欧元后,西班牙公债收益率已经大幅下滑,欧洲央行上周所作的可能不限量购债的声明令升势加剧.

分析师表示,市场目前可能推高公债收益率,以迫使犹豫不决的西班牙寻求救助,并测试欧洲央行控制危机的决心.

一些投资人表示,如果西班牙正式申请救助,其10年期公债收益率可能跌向5%.

周三德国宪法法院的裁决对这一切都至关重要,因其裁决可能令欧元区救助基金无法推出,而欧洲央行干预前该基金必须到位.

西班牙10年公债ES10YT=TWEB收益率升5.8个基点,至5.74%,稍早触及4月来最低水准5.58%.

西班牙五年期公债收益率ES5YT=TWEB升16个基点,报4.45%,西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB升14个基点,报2.97%.

意大利公债收益率也上涨,此前意大利总理蒙提表示,该国不会接受附加在欧洲央行支持上的任何额外条件.

两年期意大利公债收益率IT2YT=TWEB升28个基点,报2.56%,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升10个基点,报5.19%.

交易商表示,交投清淡,因投资人在德国宪法法院裁决前对大举建仓持谨慎态度.

德债期货FGBLc1跌33个跳动点,结算价报140.32,10年期德债收益率DE10YT=TWEB升3个基点,报1.52%.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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