〔欧元债市〕西班牙公债收益率持于6%以下,尽管遭遇获利了结

星股业绩：星展集团第四季净利下降9%至两年最低，坏帐费用增加87%
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
* 西班牙公债收益率能否进一步下滑取决于西班牙是否申请援助
* 德国宪法法院将对ESM基金作出裁决,令投资人保持谨慎
* 德债下滑,但因经济成长前景而跌幅有限
路透伦敦9月10日电---西班牙公债收益率(殖利率)周一仍在6%关口下方,因受欧洲央行购债遏制政府借款成本的前景支撑,尽管也有投资人对大约七周的升势了结部分获利.
自欧洲央行总裁德拉吉7月承诺将竭尽所能保卫欧元后,西班牙公债收益率已经大幅下滑,欧洲央行上周所作的可能不限量购债的声明令升势加剧.
分析师表示,市场目前可能推高公债收益率,以迫使犹豫不决的西班牙寻求救助,并测试欧洲央行控制危机的决心.
一些投资人表示,如果西班牙正式申请救助,其10年期公债收益率可能跌向5%.
周三德国宪法法院的裁决对这一切都至关重要,因其裁决可能令欧元区救助基金无法推出,而欧洲央行干预前该基金必须到位.
西班牙10年公债ES10YT=TWEB收益率升5.8个基点,至5.74%,稍早触及4月来最低水准5.58%.
西班牙五年期公债收益率ES5YT=TWEB升16个基点,报4.45%,西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB升14个基点,报2.97%.
意大利公债收益率也上涨,此前意大利总理蒙提表示,该国不会接受附加在欧洲央行支持上的任何额外条件.
两年期意大利公债收益率IT2YT=TWEB升28个基点,报2.56%,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升10个基点,报5.19%.
交易商表示,交投清淡,因投资人在德国宪法法院裁决前对大举建仓持谨慎态度.
德债期货FGBLc1跌33个跳动点,结算价报140.32,10年期德债收益率DE10YT=TWEB升3个基点,报1.52%.(完)
--编译 李军;审校 程琳
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路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月
* 招标品种：国开行1/5/20年增发债 * 期限及招标金额：1/5年：60亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月16日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.25%-3.35%；3.95%-4.00%；4.30%-4.35% * 预测均值：3.31%；3.98%；4.33% 路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发一、五和20年三期固息债。路透调 查显示，上述三个期限债券二级市场交投不活跃，目前市况变化不大，机构多参考增发标的券的中债估值给出 定位，预测均值分别为3.31%、3.98%和4.33%。 上海一银行交易员表示，近来现券波动不大，明日招标的三期国开标的券“几乎没(什么)成交，看着估值 拍的。” 今日一级市场也表现稳定。财政部上午招标的五年期续发国债，加权中标收益率为3.0293%，接近3.04%的 预测均值。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线