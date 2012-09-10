〔欧洲股市〕小幅收挫,受累于防御型股跌势

* FTSEurofirst 300指数跌0.3%,Euro STOXX 50指数收低0.4%

* 升势暂歇,因投资人对防御类股获利了结

* 景气类股上涨显示风险意愿仍高

路透伦敦9月10日电---欧洲股市周一小幅收跌,在强劲上扬后稍作喘息,因投资者对部分与经济成长加速关联性不大的个股进行获利了结.市场预期,欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推刺激举措可能提振经济成长.

市场臆测美联储将在周四宣布新一轮经济刺激举措,而欧洲央行上周承诺,如受困国要求救助,将购买这些国家的公债.受此推动,风险意愿增强.

防御性的食品饮料类股.SX3P跌1.2%,延续从历史高位回落的两日跌势,因投资人转投景气类的基本资源股.SXPP,该类股升0.8%.因基本资源类股同原材料价格息息相关,投资人认为该类股将得益于刺激性货币政策.

欧元区主权债最大持有者--欧元区银行股.SX7E升0.3%,自欧洲央行政策声明发布后,该类股已大涨约10%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,103.55点.欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E跌0.4%,报2,528.53点.

"根据最新公布的数据,美联储以某种形式进一步放宽政策的可能性为50%,但我预计,不会像市场传言的那样推出全面的第三轮量化宽松计划(QE3),"Swiss and Global的投资管理部主管Stefan Angele表示.

"欧洲央行的行动打消了短期担忧,扭转了市场存在的避险过度的局面."

英国富时100指数.FTSE小跌0.03%,报5,793.20点;德国股市DAX指数.GDAXI微挫0.01%,报7,213.70点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.37%,报3,506.05点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI