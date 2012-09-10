〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下挫1.7%,因获利了结

路透9月10日电---美国小麦期货周一下滑,交易商称因在美国农业部本周稍晚发布供需报告前,投资基金出脱仓位,使小麦期货在连升两日后回落.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬麦合约WZ2大跌1.7%,跌穿其30日和40日移动均线等关键技术水准,但在其50日移动均线切入位8.85-1/4美元附近寻获一些支撑.