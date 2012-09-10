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市场报道 | 2012年 9月 11日 星期二 05:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下挫1.7%,因获利了结

路透9月10日电---美国小麦期货周一下滑,交易商称因在美国农业部本周稍晚发布供需报告前,投资基金出脱仓位,使小麦期货在连升两日后回落.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬麦合约WZ2大跌1.7%,跌穿其30日和40日移动均线等关键技术水准,但在其50日移动均线切入位8.85-1/4美元附近寻获一些支撑.

美国农业部报告上周出口检验小麦1,958.6万蒲式耳,低于一周前的2,544.6万.分析师预估区间介乎2,100-2,400万.

分析师表示,因天气干燥,澳洲2012/13年度小麦产量可能同比下滑约四分之一.

12月小麦期货WZ2结算价收挫15-1/4美分,报每蒲式耳8.89-3/4美元.

今日小麦预估成交量为71,748口.(完)

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--编译 李军;审校 程琳

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