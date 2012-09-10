〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下挫1.7%,因获利了结

中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透9月10日电---美国小麦期货周一下滑,交易商称因在美国农业部本周稍晚发布供需报告前,投资基金出脱仓位,使小麦期货在连升两日后回落.
指标芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬麦合约WZ2大跌1.7%,跌穿其30日和40日移动均线等关键技术水准,但在其50日移动均线切入位8.85-1/4美元附近寻获一些支撑.
美国农业部报告上周出口检验小麦1,958.6万蒲式耳,低于一周前的2,544.6万.分析师预估区间介乎2,100-2,400万.
分析师表示,因天气干燥,澳洲2012/13年度小麦产量可能同比下滑约四分之一.
12月小麦期货WZ2结算价收挫15-1/4美分,报每蒲式耳8.89-3/4美元.
今日小麦预估成交量为71,748口.(完)
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--编译 李军;审校 程琳
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元