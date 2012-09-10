〔全球金市〕黄金回软但仍在六个月高位附近,市场关注美联储会议

* 金价下滑,因中国贸易数据疲弱,关注美联储会议

* 钯金上扬,中国8月汽车销售增加

* COMEX未平仓合约增至六个月高位

路透纽约/伦敦9月10日电---金价周一下滑,因投资人锁定获利,但仍接近六个月高位.上周美国公布的就业数据令人失望,令美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能早至本周四就将推出新刺激措施的希望增加,金价创下六个月高位.

在中国公布强劲的汽车销售数据后,钯金上扬近3%,受需求改善预期带动.

中国疲弱的贸易数据促使一些金市投资人在连续三周大涨后获利了结.上周欧洲央行购债计划以及对美联储本周采取行动的希望曾令金价升势加速.

中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据后,最新公布的疲弱贸易数据再度证实,三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大;而在稳投资的同时,业界呼吁还需出台更多举措稳外贸.

内需不振,加之大宗商品价格下跌,拖累8月进口意外录得七个月来首度同比下滑;出口同比增速虽较上月略升,但外部环境持续低迷,令增幅徘徊于低位.分析人士普遍预计,未来进出口状况仍难乐观,实现全年10%的增速目标难度不小.[ID:nSB1768820]

上周,对黄金支持上市交易产品(ETPs)的投资创下纪录高位,而在美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示投机商所持美国黄金期货仓位增至一年最高后,一些投资人锁定获利.

"金价从日线图上看严重超买,随时都可能回落,一旦触及1,800美元水准,可能出现数周走势迟滞."S&P Capital IQ首席技术策略师Mark Arbeter表示.

1842GMT,现货金XAU=下跌0.4%,报每盎司1,728.97美元;上周大涨2.7%,连续三周上涨,为年初以来最长周度升势.

黄金相对强弱指标(RSI)周一降至78,略微超买,上周五达80上方.

美国12月黄金期货GCZ2跌8.70美元,结算价报每盎司1,731.80美元,汤森路透初步数据显示,成交量较30日均值低约45%.

未平仓合约升至近45万口的六个月高位,上周五增加2%.

CitiFX策略师表示,从周线图看,如果金价本周升穿1,800美元,可能形成一个非常看涨的三底形态.

现货钯金XPD=大涨2.7%,报每盎司666.50美元,接近5月初来高位,因中国汽车工业协会周一公布,8月份国内汽车销量达149.52万辆,同比增长8.26%,环比亦增长8.4%,其中8月乘用车销量121.89万辆,同比增长11.30%.[ID:nSB1769646]

现货银XAG=小跌0.3%,报每盎司33.56美元.现货铂金(白金)XPT=升0.7%,报每盎司1,593.10美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1731.80 -8.70 -0.5 1729.20 1742.30 94,626

COMEX白银期货 SIN2 33.574 -0.059 -0.2 33.530 33.850 171

COMEX铂金期货 PLN2 1603.80 7.50 0.5 1589.90 1608.80 8,288

COMEX钯金期货 PAU2 672.25 18.25 2.8 654.55 672.40 22

现货金 XAU= 1728.97 -6.92 -0.4 1728.08 1739.65

现货银 XAG= 33.560 -0.090 -0.3 33.400 33.950

现货铂金 XPT= 1593.10 11.40 0.7 1592.00 1603.50

现货钯金 XPD= 666.50 17.50 2.7 655.00 670.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 程琳

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=