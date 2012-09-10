版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 04:21 BJT

〔欧元区金融〕西班牙首相预计若寻求援助,欧洲决策人所设条件将合理

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8KAKJS]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐