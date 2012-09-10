〔欧元区金融〕西班牙首相预计若寻求援助,欧洲决策人所设条件将合理

中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
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路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元