(重温稿)〔纽约汇市〕美元兑日圆升至两周高位,因美国9月失业率降至近四年低点

* 美国9月失业率降至近四年低点

* 就业报告没有强劲到可令美联储停止量化宽松政策

* 日本央行维持货币政策不变

路透纽约10月5日电---美元兑日圆周五触及两周高位,此前数据显示美国9月失业率降至近四年低点,促使投资人抛售避险货币,转投较高风险资产.

投资人低息借入日圆,转化为澳元、挪威克郎和瑞典克朗等较高收益货币.

美元兑日圆JPY=触及78.87日圆高位,之后回落至78.65日圆,当日升0.24%.

美国就业数据改善扶助提振风险意愿,市场对全球最大经济体美国经济正恢复强劲成长的信心增强.9月美国非农就业岗位增加11.4万,且前两个月的数据被大幅上修,而失业率也意外降至7.8%,为奥巴马总统上任以来最低水准.

美国数据公布后,欧元兑美元EUR=也触及两周高位,但之后回稳,尾盘报1.3017美元,当日持平.

"我认为周末前对欧元可能有一些轧平仓位的动作.欧元在长期趋势线水准1.31美元之下,在去年高位附近遭遇颇为强劲的阻力."Forex.com高级汇市策略师Eric Viloria表示.

Viloria指出,投资人可能看到欧元本周已经大涨,锁定一些获利.欧元本周升幅约1.33%.

对西班牙融资危机等欧洲不确定性犹存,可能也促使投资人周末前获利了结.

欧元兑日圆EURJPY=升至两周高位102.80日圆,但尾盘小幅回落至102.46日圆,当日升0.30%.

一些分析师表示,美国就业数据没有强到足以令美联储考虑结束宽松货币政策.

Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler形容美国就业报告"肯定有好有坏".他指家庭调查显示创造新就业87.3万,为20年最多,但其中三分之二为兼职.

他还指出,报告中显示9月制造业就业岗位减少1.6万,在过去三个月净减少约2.1万.

"制造业就业有利的趋势明显触顶回落."Chandler称.

就业报告暂时将投资人的注意力从欧债危机上移开.

**静待西班牙,关注日本央行**

市场人士仍在等待西班牙申请救助,此举是欧洲央行购买其公债拉低其借款成本的先决条件.这会被视为对欧元有利.

欧洲央行总裁德拉吉周四表示,央行已经充分准备购买西班牙等国的公债,购债条件不需要是惩罚性的.

自欧洲央行宣布购债计划后,西班牙10年期公债收益率下滑,欧元上扬,因市场预期西班牙最终将寻求金援.但这种利多动能可能不会持久.

"西班牙对申请救助推诿的越久,市场就越有可能排除掉救助溢价."Rabobank高级固定收益策略师Richard McGuire表示.

投资人也对购买日圆持谨慎态度,因担心日本当局可能干预市场打压日圆.日本官员近几周已经表达了对日圆强势的担心.

日本央行维持货币政策不变,没有追加宽松货币政策后,日圆稍早一度小涨.但市场反应受限,因周五日本央行的决定在市场预料之中.

交易商表示,美元兑日圆可能在78.00日圆寻获买家支撑,阻力位料在100日移动均线切入位约78.83日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3033 1.3017 +0.12 +0.68 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.65 78.47 +0.23 +2.22 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.51 102.15 +0.35 +2.96 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9298 0.9302 -0.04 -0.83 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6134 1.6190 -0.35 +3.86 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9785 0.9804 -0.19 -4.00 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0181 1.0238 -0.56 -0.43 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2112 1.2110 +0.02 -0.26 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8079 0.8039 +0.50 -3.00 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8176 0.8210 -0.41 +5.04 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6771 5.6927 -0.27 -5.01 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4040 7.4130 -0.12 -4.32 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5980 6.5979 +0.00 -4.21 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6095 8.5938 +0.18 -3.41 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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