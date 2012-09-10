〔USDA报告〕截至9月9日当周美国作物生长报告摘要(表)

中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透华盛顿9月10日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 09/09/12 09/02/12 09/09/11 五年均值
玉米生长状况
- 优 3 3 11 --
- 良 19 19 42 --
- 普通 26 26 27 --
- 差 26 26 13 --
- 很差 26 26 7 --
大豆生长状况
- 优 5 4 12 --
- 良 27 26 44 --
- 普通 32 33 27 --
- 差 21 21 12 --
- 很差 15 16 5 --
棉花生长状况
- 优 10 10 4 --
- 良 31 32 24 --
- 普通 29 30 28 --
- 差 19 18 19 --
- 很差 11 10 25 --
稻米生长状况
- 优 26 28 24 --
- 良 40 40 40 --
- 普通 26 25 28 --
- 差 6 5 7 --
- 很差 2 2 1 --
玉米凹损率 93 86 80 77
玉米成熟率 58 41 25 27
玉米收割率 15 10 5 5
大豆落叶率 36 19 12 20
大豆收割率 4 -- 1 2
棉花盛铃率 46 36 52 41
棉花收割率 4 -- 6 5
稻米收割率 52 42 35 34
冬麦播种率 4 -- 5 6 (完)
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--编译 李军;审校 母红
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元