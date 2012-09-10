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市场报道 | 2012年 9月 11日 星期二 04:06 BJT

〔USDA报告〕截至9月9日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿9月10日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 09/09/12 09/02/12 09/09/11 五年均值

玉米生长状况

- 优 3 3 11 --

- 良 19 19 42 --

- 普通 26 26 27 --

- 差 26 26 13 --

- 很差 26 26 7 --

大豆生长状况

- 优 5 4 12 --

- 良 27 26 44 --

- 普通 32 33 27 --

- 差 21 21 12 --

- 很差 15 16 5 --

棉花生长状况

- 优 10 10 4 --

- 良 31 32 24 --

- 普通 29 30 28 --

- 差 19 18 19 --

- 很差 11 10 25 --

稻米生长状况

- 优 26 28 24 --

- 良 40 40 40 --

- 普通 26 25 28 --

- 差 6 5 7 --

- 很差 2 2 1 --

玉米凹损率 93 86 80 77

玉米成熟率 58 41 25 27

玉米收割率 15 10 5 5

大豆落叶率 36 19 12 20

大豆收割率 4 -- 1 2

棉花盛铃率 46 36 52 41

棉花收割率 4 -- 6 5

稻米收割率 52 42 35 34

冬麦播种率 4 -- 5 6 (完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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