〔美国股市〕在美联储会议前收低,英特尔重挫力压科技股

* 中国出口数据令多头胆战心寒,科技股下挫

* 美国财政部宣布售股后AIG下滑

* 道指跌0.39%,标普500指数下挫0.61%,Nasdaq指数大跌1.03%

路透纽约9月10日电---美国股市周一收跌,因投资者在近期上扬后锁定获利,且英特尔股价走低重压Nasdaq指数.市场关注本周稍后美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取的政策行动.

指标标普500指数上周收在近五年最高水准,促使一些投资人在本周四美联储宣布货币政策决定前锁定获利.

"股市涨了不少,所以短线风险为下滑."Zephyr Management董事总经理Jim Awad表示.

英特尔(INTC.O)大跌近4%,此前多家券商下调该股目标价.全球市值最大上市公司苹果(AAPL.O)重挫逾2%,科技股受市场颓势影响最大.

投资人对本周多个事件的不确定性持谨慎态度,包括周三德国宪法法院对欧元区永久性救助基金的合法性作出裁决,以及周四美联储的货币政策决定.

近几周,对美联储和欧洲央行实施更多刺激措施的预期已经支撑市场.

美联储看上去势将在本周推出第三轮购债计划,分析师表示,上周五疲弱的8月就业报告可能令美联储信服需要放宽货币政策.

分析师表示,市场升势保持完整,交易商认为标普500指数下一阻力水准为1,440点,攻克后可进一步上涨.

道琼工业指数.DJI收跌52.35点,或0.39%,至13,254.29点;标准普尔500指数.SPX收挫8.84点,或0.61%,至1,429.08点.Nasdaq指数.IXIC大跌32.40点,或1.03%,至3,104.02点.

投资人抛售今年表现不错的大型科技股.中国逊于预期的贸易数据令科技股卖压加重.

中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据后,最新公布的疲弱贸易数据再度证实,三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大;而在稳投资的同时,业界呼吁还需出台更多举措稳外贸.

内需不振,加之大宗商品价格下跌,拖累8月进口意外录得七个月来首度同比下滑;出口同比增速虽较上月略升,但外部环境持续低迷,令增幅徘徊于低位.分析人士普遍预计,未来进出口状况仍难乐观,实现全年10%的增速目标难度不小.[ID:nSB1768820]

美国国际集团(AIG.N)收挫2%,报33.30美元,此前美国财政部宣布将出售所持该公司多数股份,令政府自四年前搭救该公司走出金融危机泥沼后首次成为小股东.

Plains Exploration & Production Co PXP.N表示将以55.5亿美元收购BP Plc's (BP.L) (BP.N)在墨西哥湾深水区的一些油井权益.美国上市的BP升0.26%,报42.04美元,Plains Exploration重挫10.5%,报36.09美元.

农用机械零售商Titan Machinery Inc (TITN.O)股价暴跌23%,报19.41美元,此前该公司下调全年盈利预估,其公布的季度盈利也不及预期.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为55.6亿股,不及78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股和下跌股比例约为2:3.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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