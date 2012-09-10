〔美国股市〕在美联储会议前收低,英特尔重挫力压科技股

中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
* 中国出口数据令多头胆战心寒,科技股下挫
* 美国财政部宣布售股后AIG下滑
* 道指跌0.39%,标普500指数下挫0.61%,Nasdaq指数大跌1.03%
路透纽约9月10日电---美国股市周一收跌,因投资者在近期上扬后锁定获利,且英特尔股价走低重压Nasdaq指数.市场关注本周稍后美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取的政策行动.
指标标普500指数上周收在近五年最高水准,促使一些投资人在本周四美联储宣布货币政策决定前锁定获利.
"股市涨了不少,所以短线风险为下滑."Zephyr Management董事总经理Jim Awad表示.
英特尔(INTC.O)大跌近4%,此前多家券商下调该股目标价.全球市值最大上市公司苹果(AAPL.O)重挫逾2%,科技股受市场颓势影响最大.
投资人对本周多个事件的不确定性持谨慎态度,包括周三德国宪法法院对欧元区永久性救助基金的合法性作出裁决,以及周四美联储的货币政策决定.
近几周,对美联储和欧洲央行实施更多刺激措施的预期已经支撑市场.
美联储看上去势将在本周推出第三轮购债计划,分析师表示,上周五疲弱的8月就业报告可能令美联储信服需要放宽货币政策.
分析师表示,市场升势保持完整,交易商认为标普500指数下一阻力水准为1,440点,攻克后可进一步上涨.
道琼工业指数.DJI收跌52.35点,或0.39%,至13,254.29点;标准普尔500指数.SPX收挫8.84点,或0.61%,至1,429.08点.Nasdaq指数.IXIC大跌32.40点,或1.03%,至3,104.02点.
投资人抛售今年表现不错的大型科技股.中国逊于预期的贸易数据令科技股卖压加重.
中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据后,最新公布的疲弱贸易数据再度证实,三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大;而在稳投资的同时,业界呼吁还需出台更多举措稳外贸.
内需不振,加之大宗商品价格下跌,拖累8月进口意外录得七个月来首度同比下滑;出口同比增速虽较上月略升,但外部环境持续低迷,令增幅徘徊于低位.分析人士普遍预计,未来进出口状况仍难乐观,实现全年10%的增速目标难度不小.[ID:nSB1768820]
美国国际集团(AIG.N)收挫2%,报33.30美元,此前美国财政部宣布将出售所持该公司多数股份,令政府自四年前搭救该公司走出金融危机泥沼后首次成为小股东.
Plains Exploration & Production Co PXP.N表示将以55.5亿美元收购BP Plc's (BP.L) (BP.N)在墨西哥湾深水区的一些油井权益.美国上市的BP升0.26%,报42.04美元,Plains Exploration重挫10.5%,报36.09美元.
农用机械零售商Titan Machinery Inc (TITN.O)股价暴跌23%,报19.41美元,此前该公司下调全年盈利预估,其公布的季度盈利也不及预期.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为55.6亿股,不及78.4亿股的去年日成交均值.
纽约证交所和Nasdaq市场上涨股和下跌股比例约为2:3.(完)
--编译 李军;审校 程琳
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元