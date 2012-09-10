〔美国债市〕公债价格上涨,因股市下挫盖过通胀忧虑

* 公债价格尾盘由跌转升

* 疲弱的美国就业成长料令QE3是机率增加

* 公司债供应令公债卖压加重

* 三年期新债得标利率料接近纪录低点

路透纽约9月10日电---美国公债价格周一上涨,因美股下挫盖过了有关美联储可能购买更多债券引发的通胀忧虑,以及对公司债供应可能令公债需求降低的不安.

交易的最后一个小时,更多投资人抛售股票,将资金转投避险公债.在上周美股标普500指数.SPX攀升至近五年最高水准后,投资人在本周稍后美联储货币政策会议前锁定获利.[.NCN]

"公债盘中大幅波动.股市遭抛售.投资人观望美联储将采取何种行动."道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示.

在美股跌深前,美国公债价格因通胀和供应忧虑而下滑.

尽管美联储推出更多刺激措施旨在扶助美国经济,但分析师对第三轮量化宽松政策的效果有疑虑,因前两轮购债行动对降低失业率的效果有限.

如果美联储向经济挹注更多廉价资金,并继续维持近零利率,一些交易商担心在经济成长走上正轨时,美联储难以控制通胀.

在前两轮刺激措施中,美联储购入总计约2.3万亿美元的公债和抵押贷款支持债券.

鉴于上周五美国公布的就业数据令人失望,路透最新访查的分析师预计美联储推出第三轮量化宽松政策的机率为60%.

利率期货走势暗示交易商押注美联储将延长近零利率承诺至2015年,目前为2014年底.

美联储将在周三和周四举行货币政策会议.

本周其他受关注的重大事件还有周三德国宪法法院将对是否欧元区永久性救助基金符合德国法律作出裁决,这对该基金启动至关重要.

周三,荷兰将举行大选.

对美联储采取更多刺激措施可能令通胀增加的预期令投资人对本周660亿美元公债标售有所担心.

在民间债市,本周将有14个高级别公司债发售.根据汤森路透旗下IFR,一些分析师预计本周投资级别公司债发售规模可能达到300亿美元.

美国财政部周二将开始本周的公债发售,当日发售320亿美元三年期新债,周三和周四将分别发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债.

在发售前的市场,交易商预计周二的三年期新债发售得标利率为0.335%,略高于一年前所创的0.334%三年期公债标售最低得标利率.

二级市场中,指标10年期公债US10YT=RR升2/32,报99-22/32,收益率报1.659%,当日跌0.9个基点,盘中一度跌6/32,收益率报1.69%.

30年期公债US30YT=RR升7/32,收益率报2.810%,较上周五尾盘跌1.2个基点,盘中该公债价格一度跌28/32.

-----------------------2032 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100 (+) 0.250

五年期公债US5YT=RR 99-30/32 (+01/32) 0.636

10年期公债US10YT=RR 99-24/32 (+04/32) 1.654

30年期公债US30YT=RR 98-28/32 (+10/32) 2.806 (完)

--编译 李军;审校 母红

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