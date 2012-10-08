〔中国数据〕汇丰9月服务业PMI升至四个月高位,受益于经济环境好转

* 9月服务业PMI升至四个月高位

* 新订单及预期指数亦触及数月高点

* 受益于经济环境好转

* 收费价格指数为3月以来首次返回50上方

路透北京10月8日电---汇丰中国9月服务业PMI升至四个月最高位,新订单及预期指数亦触及数月高点,表明受益于经济环境好转,服务业活动正加速扩张.

汇丰(HSBC)和英国市场调研机构Markit周一联合公布数据显示,9月中国服务业采购经理人指数(PMI)升至54.3,为5月以来最高水准,上月为52.0;当月新订单指数亦升至54.0的四个月最高位,经营预期指数则触及三个月高点.

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道,服务业受新接业务提振小幅加速,可能是中国国内经济环境逐渐好转的信号.此前出台的宽松政策以及"黄金周"假期前需求更加旺盛,都带来正面利好.

"这有助于缓解制造业持续放缓的冲击,但仍需要推出更多宽松举措,才能扶助内需出现决定性好转,"他说.此前出炉的中国9月官方和汇丰制造业PMI虽然双双微升,但仍然都处在荣枯线下方.

Markit新闻稿称,不少受访企业表示新业务增长与经济环境好转有关.当月就业分项指数环比虽然略有下降,但仍是过去10个月以来的次高位,逾86%受访者称用工数量持平,不到9%称用工扩张,主因需求上升促使经营也要相应扩张.

值得注意的是,当月收费价格指数为3月以来首次返回50上方的扩张区域,其中虽有原料涨价的因素,但亦反映出市场需求在好转;而对于未来一年经营活动的预期,乐观度为6月以来最高,超过30%受访者预计产出将有所增长,主要得益于客户需求好转、公司扩张以及经济转强等.

而受汽油和柴油等原料涨价推动,当月企业投入价格指数继续上扬,创下5月以来最高位.

中国国内金融市场上周(1日-5日)逢国庆节"黄金周"假期闭市,今日恢复正常交易.沪综指.SSEC最新下滑0.24%.

上周公布的中国官方9月非制造业商务活动指数降至53.7,为年内最低水准.该指数与汇丰PMI的差距,源于调查样本及计算方法的差异.(完)

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