〔纽约期市〕ICE期棉结束两日连升收低,静待美国农业部报告

中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透纽约9月10日电---棉花期货周一收低,结束两日连升,交易商称,因投资人在关键的本周政府作物报告发布前锁定获利.
投资人静待美国农业部将在周三发布的9月产量报告,以判断今年余下时间的棉花供需情况.
多数商品市场周一上涨,原油和期铜延续上周五的升势,因对美联储将很快推出新的刺激经济措施的乐观情绪不断升温.
投资人预计本周美联储将推出第三轮量化宽松政策以刺激美国经济复苏.
洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收跌0.67美分,报75.63美分,盘中交易区间为76.30-75.23美分.
独立棉花分析师Mike Stevens表示,"期棉在目前水准徘徊,除非12月合约跌穿8月21日水准74.60美分,才会形成双降局面(double-down)."(完)
--编译 李军;审校 母红
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元