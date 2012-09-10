〔纽约期市〕ICE期棉结束两日连升收低,静待美国农业部报告

路透纽约9月10日电---棉花期货周一收低,结束两日连升,交易商称,因投资人在关键的本周政府作物报告发布前锁定获利.

投资人静待美国农业部将在周三发布的9月产量报告,以判断今年余下时间的棉花供需情况.

多数商品市场周一上涨,原油和期铜延续上周五的升势,因对美联储将很快推出新的刺激经济措施的乐观情绪不断升温.

投资人预计本周美联储将推出第三轮量化宽松政策以刺激美国经济复苏.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收跌0.67美分,报75.63美分,盘中交易区间为76.30-75.23美分.

独立棉花分析师Mike Stevens表示,"期棉在目前水准徘徊,除非12月合约跌穿8月21日水准74.60美分,才会形成双降局面(double-down)."(完)