版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 11:07 BJT

《达沃斯论坛》欧洲危机仍未过去,欧洲还有很长的路要走--IMF副总裁

路透天津9月11日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周二表示,欧元非常安全,但欧洲危机还没有过去,欧洲还有很长的路要走.

他在天津举行的达沃斯论坛上称,如果欧元区危机急转直下,演化为灾难的话,将对全球增长有严峻影响,并影响中国1%的GDP(国内生产总值)增长.中国有很多的政策空间来应对冲击,但负面影响还是很大.

"对欧洲有信心,对欧元要有信心."朱民称.(完)

--发稿 乔艳红/尹嫄婷; 撰写 沈燕; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐