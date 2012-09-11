〔欧洲汇市〕英镑/美元上扬,受美联储放宽政策预期带动

* 英镑兑美元升至四个月高位

* 美元走软,因预期美联储追加宽松货币政策

* 穆迪对美国信贷评等发出警告,也殃及美元

* 在德国宪法法院裁决前英镑得益,英国数据也有帮助

路透伦敦9月11日电---英镑兑普遍走软的美元周二升至四个月高位,因预期美国将有更多宽松货币政策出台,且穆迪投资服务对美国信贷评等发出警告.

评级机构穆迪周二表示,如果美国明年的预算磋商不能使该国的债务/GDP之比趋于下降,美国可能将失去其AAA级评等.[ID:nSB1772512]

这令美元的卖压增加,市场预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在周四宣布货币政策决定时选择向经济挹注更多刺激措施,这已经令美元受压.

英镑兑美元GBP=D4升0.4%,报1.6049美元高位,略低于选择权阻力位1.6050美元,但已经是5月15日来最高水准.

BTMU汇市分析师Lee Hardman表示,"英镑/美元可能升向1.62或1.65美元,但之后的走势会有些挣扎."

英镑同欧元一道上涨,因预期德国宪法法院周三对欧元区救助基金的裁决有利,英国经济数据改善也对英镑有帮助.

德国宪法法庭周二表示,将不会延后各界等候多时的欧元纾困基金案合宪性裁决,尽管一名对欧元持质疑态度的议员提出新的法律异议.[ID:nST0550315]

但英镑兑普通上涨的欧元下滑,欧元兑英镑EURGBP=D4升0.25%,报0.7998英镑,徘徊在接近周一触及的0.8011英镑两个月高位.

英国国家统计局周二公布,英国7月全球商品贸易逆差为71.49亿英镑,预估为逆差90亿;6月修正后为逆差100.68亿英镑.[ID:nST0550201]

人力资源公司万宝盛华(Manpower)周二公布的调查显示,英国企业计画在未来几个月增加雇员,这使得失业情况进一步下滑的可能性升高,尽管经济仍无增长.[ID:nST0550123](完)

--编译 李军;审校 母红

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