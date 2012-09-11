〔英国债市〕持稳,新债供应令长债承压

路透伦敦9月11日电---英国公债价格周二变动不大,2034年到期的新债供应令长债承压,投资人在英国央行回购计划下出售15年期或更长年期英债的兴致增强.

12月英国公债期货FLGZ2结算价升4个跳动点,报120.15,昨日下滑44个跳动点,可比德债FGBLZ2今日升6个跳动点.

在德国宪法法院周三对欧元区救助基金裁决前,市场谨慎,预计裁决结果将是放行,但条件苛刻.

欧股小涨,德意志银行等欧元区银行股领涨.美股也走强,投资人在德国宪法法院裁决和美联储会议前观望.

10年期英国公债收益率GB10YT=RR持稳,报1.737%,较可比德债利差EU10YT=RR扩大2个基点,报约20个基点.

20年至50年期英债表现落后,收益率升约1-2个基点.

英国央行回购15年或更长年期英债,投标倍数为2.71,高于上次同类标购的2.41.

稍早,12.5亿英镑2034年到期通膨保值债券标售投标倍数为1.55.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>