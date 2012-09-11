〔欧洲股市〕在银行股带领下上扬,德意志银行大涨

* FTSEurofirst 300指数升0.3%

* Euro STOXX 50指数大涨1.2%至六个月收盘高位

* 德意志银行引领银行股上涨,因投资人乐见新资本计划

* 德股DAX指数触及今年新高

路透伦敦9月11日电---欧洲股市周二小幅收涨,德意志银行(DBKGn.DE)领涨欧元区银行股,该行之前表示,不会要求股东注资更多现金来增强其资本基础.

德意志银行放量大涨4.1%,因投资人听闻管理层将重点放在削减成本和出售资产后松了口气.

STOXX 600 银行股指数.SX7E上扬1.9%,至六个月新高,欧洲央行上周承诺,如果受困国家要求救助,将购买其公债的消息继续在市场发酵,投资者担忧缓解.

"在欧洲央行总裁德拉吉宣布购债计划后,我们看到今天有部分美国投资者入市,"一位驻布鲁塞尔的交易员表示,"所有人都认同,短期内市场将走出困境,因已经筑底."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%,报1,107.17点,午后跟随美股反弹.

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E大涨1.2%,报2,557.65点.

Cheuvreux技术分析师Ouri Mimran表示,技术图表显示,该指数将进一步上涨,升向3月顶部2,611点.预计将突破该水准,并升向2,641点,这是2011年2月至9月跌势的61.8%回档位,之后目标是在去年7月高位2,800点.

英国富时100指数.FTSE小跌0.02%,报5,792.19点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬1.34%,报7,310.11点,为今年收盘新高;法国CAC-40指数.FCHI上扬0.89%,报3,537.30点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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