〔美国股市〕道指攀升至2007年来最高,对美联储出台措施的乐观情绪增强

* 投资人为美联储和德国宪法法院裁决作准备

* IBM上涨,Knight Capital选择该公司调查交易故障

* 能源股、工业股和金融股领涨

* 道指升0.52%,标普500指数升0.31%,Nasdaq指数微涨0.02%

路透纽约9月11日电---美国股市周二收涨,道指收在近五年来最高水平,但市场成交清淡,德国和美国本周将出炉的重大决定可能进一步提振市场.

能源股、工业股和金融股领涨,对道琼工业指数贡献较大的有IBM(IBM.N)升1.15%,报203.27美元,重型机械生产商卡特彼勒(CAT.N)升1.72%,报88.60美元.

因寄望央行追加货币刺激措施,近几周股市上扬.美联储周四可能宣布更多措施以支持低利率.周三德国宪法法院将对欧元区新救助基金的合法性作出裁决.

苹果(AAPL.O)放量下滑0.32%,报660.59美元,拖累Nasdaq指数午后回吐多数涨幅.

分析师预计美联储周四宣布新一轮量化宽松政策的机率为60%.上周五美国公布的就业数据令人失望,巩固了该预期.

"我预计美联储将宣布新一轮量化宽松政策.我认为这不是一个好主意,我不认为这有必要."Harris Financial Group合伙人Jamie Cox表示.

一些投资人担心许多好消息已经被消化,如果美联储发布的声明令人失望时,市场可能会下挫.他们也认为美联储的行动已经令市场价格扭曲.

"美股技术上呈现超买,所以那些交易商将在美联储会议前锁定获利."Cox称,"在过去几日,Nasdaq指数动能已消竭,如果美联储声明令人失望,可能造成走势反转."

道琼工业指数.DJI收涨69.07点,或0.52%,至13,323.36点;标准普尔500指数.SPX收高4.48点,或0.31%,至1,433.56点.Nasdaq指数.IXIC小涨0.50点,或0.02%,至3,104.53点.

对德国宪法法院周三将批准欧元区新救助基金的预期也提振人气.但法律专家相信该法院将施加苛刻条件来限制德国在未来救助上的灵活性,这可能被市场视为不利.

另一个可能影响市场的事件是周三荷兰的大选,选民对救助欧元区受困经济体和撙节措施上有分歧.

投资人关注大型科技股,在英特尔(INTC.O)上周警告需求降低将损及其第三季业绩后,科技股周一下滑.英特尔周二上扬0.34%,报23.34美元.

美国银行(BAC.N)大涨5.24%,报9.03美元,领涨银行股.

Knight Capital Group Inc (KCG.N)表示已聘请IBM调查8月1日交易故障,该股升1.12%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为59.1亿股,不及78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证交所上涨股和下跌股比例约为2:1,Nasdaq市场则为3:1.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI