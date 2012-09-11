〔加拿大股市〕震荡交投后微幅收高,资源股上涨但银行股下滑

路透多伦多9月11日电---加拿大股市主要股指周二微升,因油价上扬提振能源股,但银行股在美联储货币政策决定和德国宪法法院对欧元区救助基金合法性作出裁决前下滑.
在美联储周三开始为期两日的货币政策会议前,此间市场在宽幅为70点狭窄区间内交投.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高5.02点或0.04%,至12,220.45点.
对德国宪法法院周三将批准欧元区新救助基金的预期也提振人气.但法律专家相信该法院将施加苛刻条件来限制德国在未来救助上的灵活性,这可能被市场视为不利.(完)
--编译 李军;审校 母红
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