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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 05:50 BJT

〔美国个股〕德州仪器小幅上调第三季盈利预估中点

* 德州仪器预计第三季每股盈利0.38-0.42美元

* 预计第三季营收32.7-34.1亿美元

路透纽约9月11日电---美国晶片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N周二表示,第三季营收将大致符合先前预估,并小幅上调盈利预估的中点.

德仪预计会计年度第三季每股盈利介乎0.38-0.42美元,之前预估为0.34-0.42美元,令指引中点上调了0.02美元至0.40美元.

该公司预计营收介乎32.7-34.1亿美元,之前预估为32.1-34.7亿美元.

全球最大芯片制造商英特尔(INTC.O)上周五调降第三季营收预估,且调降幅度大于市场预期.客户削减库存以及企业减少个人电脑(PC)采购,导致英特尔芯片需求下滑.[ID:nSB1768094](完)

--编译 李军;审校 母红

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