《达沃斯论坛》中国已具备加快资本项目可兑换的条件--社保基金理事长

路透天津9月12日电---中国全国社会保障基金理事会理事长戴相龙周三称,中国现在已具备加快资本项目可兑换的条件.

他在达沃斯论坛上表示,中国需要在人民币国际化上有个突破,在资本项目可兑换上有突破,"此前因金融危机而放缓,现在具备加快的条件."

至于何时可以实现资本项目可兑换的问题,戴相龙认为,"这不是高铁,定时开、定时发,...正常情况下三年五年没问题."他认为,到2015年有条件实现可兑换,但也要看具体条件.

中国目前与实现资本账户开放还有较大距离.按照国际货币基金组织(IMF)定义,资本账户开放可以细分为7类11大项和40子项,目前中国不可兑换项目有四项,占比10%,主要是非居民参与国内货币市场、基金信托市场以及买卖衍生工具.[ID:nSB1749300](完)