〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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路透9月12日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
09/07/12 较上周 较上年 09/07/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 359.0 0.2 14.9 359.1 2.0 12.7
馏分油 128.9 2.5 -28.2 128.6 1.5 -29.9
汽油 197.7 -4.2 -15.0 197.7 -1.2 -13.1
取暖油 28.8 0.9 -13.8 28.8 0.1 -13.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.2
煤油型航空燃料 42.1 0.0 -2.2 42.1 -1.0 -1.8
原油日加工量 14.3 -0.6 0.1 14.3 -0.3 -0.7
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少260万桶,汽油库存减少160万桶,馏分油库存增加20万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 李军;审校 母红
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