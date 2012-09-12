〔英国债市〕英债期货挫至三周低点,因德国宪法法院支持救助基金

路透伦敦9月12日电---英国公债期货周三挫至三周低点,此前德国宪法法院为批准欧元区新的救助基金开了绿灯,鼓舞了厌倦危机的投资人.

德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.[ID:nSB1774712]

12月英国公债期货FLGZ2结算价跌99个跳动点,报119.16,盘中挫至119.06的日低,为8月22日来最低点,可比德债期货FGBLZ2今日跌83个跳动点.

英国公布8月请领失业金人数减少15,000人,预估为持平,为2010年6月以来最大降幅;失业率为4.8%.[ID:nST0550933]数据公布后,英债一度缩减跌幅约10个跳动点.

不过本周路透调查显示,面对一潭死水般毫无起色的经济,英国央行料将进一步扩增其3,750亿英镑的量化宽松计划,料最终再追加500亿英镑的购债额度.不过,扩增举动估计要等到11月才可能推出.[ID:nSB1762582]

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR升10个基点,报1.836%,较可比德债利差EU10YT=RR小幅扩大至约21个基点.

周四英国国内会影响市况的主要因素将是35亿英镑,票息为1.75%的2022年到期英债标售.(完)

--编译 李军;审校 程琳

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>