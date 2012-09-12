〔欧元债市〕德国宪法法院裁决提振西班牙公债,殃及德债

* 德国宪法法院放行ESM,欧元区二线国家公债上扬,德债下滑

* 西班牙公债升幅受限,因近期已大涨

* 投资人目前关注西班牙是否申请援助

* 德债标售需求不振,因风险意愿增加

路透伦敦9月12日电---西班牙和意大利公债周三上扬,德债价格下滑,此前德国宪法法院给欧元区新救助基金放行,扫除了欧元区危机应对计划的一大障碍.

德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.[ID:nSB1774712]

裁决大致符合预期,但由于近几周在欧洲央行承诺将购买二线国家公债以拉低借款成本后,西班牙和意大利公债已经大涨,故今日升幅有限.

西班牙和意大利公债收益率是否能保持目前的下滑趋势就要看西班牙是否会寻求救助,这是欧洲央行购债的先决条件.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB跌7个基点,报5.65%,裁决前报5.71%,一些策略师表示,未来几日可能跌至5.5%.7月底,该收益率高见7.8%.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌7个基点,报5.02%,离3月来最低的5%不远.

12月德债期货FGBLc1触及10周低点139.24,重挫逾一大点.

市场对较高收益但风险较高资产的兴致被激活,令德债标售遇到阻力.

德国五年期新债标售获得足额认购,但数量和质量不及均值,反映市场愈发不愿消化收益不高的德债.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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