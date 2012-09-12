〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为1.764%,投标倍数为2.85

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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路透华盛顿9月12日电---美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.764
中值 1.720
低值 1.644
价格/得标
价格 98.740142
高值得标比率 4.46%
投标倍数 2.85
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 21,000,036,700
总投标 59,921,642,700
竞争性投标得标 20,984,994,000
非竞争性投标得标 15,042,700
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/09/17
到期日 2022/08/15
CUSIP码 912828TJ9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 李军
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