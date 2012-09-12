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货币新闻 | 2012年 9月 13日 星期四 01:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为1.764%,投标倍数为2.85

路透华盛顿9月12日电---美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.764

中值 1.720

低值 1.644

价格/得标

价格 98.740142

高值得标比率 4.46%

投标倍数 2.85

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 21,000,036,700

总投标 59,921,642,700

竞争性投标得标 20,984,994,000

非竞争性投标得标 15,042,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/09/17

到期日 2022/08/15

CUSIP码 912828TJ9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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