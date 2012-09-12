〔金属期市〕期铜从四个月高位回撤,静待美联储政策决定

* 美联储政策决定公布前的不确定性令市场不安

* 德国宪法法院支持欧元区救助基金,但设定了严苛的条件

* 中国扶助出口商,以提振经济成长

* 周四公布美国初请失业金数据和美联储政策决定

路透纽约/伦敦9月12日电---伦敦期铜周三小幅上扬,纽约期铜则走低,两间市场均在等待美国联邦储备理事会(FED,美联储)明天宣布更多货币刺激举措,市场成交淡静.

今日稍早,德国宪法法院为该国批准欧洲稳定机制(ESM)扫清了障碍,此举使解决欧元区危机的工具准备就绪.受此消息推动,伦敦和纽约期铜双双攀升至四个月高位.

但涨势动能消退,且谨慎的投资者在三日连涨后锁定获利.过去三日连涨使期铜录的5%的涨幅.

分析师预计,如果美联储再度放宽政策,铜价将进一步走高,但分析师警告称,存在美联储声明令人失望的可能性.

"如果美联储公布对市场有利的决定,我认为市场将守在目前的水平,且可能向3.80美元攀升,"花旗银行驻芝加哥的机构客户部门的商品策略师Sterling Smith表示.

"如果决定令人失望,我会尽早出脱头寸.市场多头可能会有一种高处不胜寒的感觉."

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2盘中触及5月8日以来最高3.7315美元,后掉头向下,终盘收跌0.45%,报每磅3.6925美元.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨6美元,报每吨8,096美元,盘中触及5月初以来最高8,170美元.

德国宪法法院批准欧元区救助基金后,市场关注点转向周三开始的美联储为期两天的政策会议.部分投资者寄望,美联储将在周四推出更多宽松计划以刺激经济,并提振对工业金属的需求.

RBC在一份研究报告中指出,铜价首先需要突破8,200和8,400美元,然后才会向9,000美元发起有力的挑战."铜价在9,000美元可能遭遇生产商卖盘,且需要除政府新刺激举措外更多的推动才有可能触及该水平."

LME期铜上次触及9,000美元是在一年前.

近几日,中国政府宣布了1,500亿美元基建计划,且总理温家宝表示中国有可能实现今年的成长目标,投资者人气受到提振.

中国政府还表示,将加快出口退税支付的速度,向出口商发放更多贷款,并增加提供给小企业的出口信贷保险,这些举措旨在促进中国经济的成长.

LME三个月期铝CMAL3收涨7美元,报每吨2,086美元,盘中触及日高2,099美元,此为5月3日来最高.

期铝自8月中跌至年内低点1,827.25美元后,已累计跳升14%,受助于中国以外的生产商减产.

全球最大的铝生产商俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)表示,年底前将削减产能3%,因价格疲弱且能源成本攀升.

9-10月CMALU2-V2期铝价差相较于月初的实际水平进一步收窄,至19美元的现货价差.

以下为1757GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 369.00 -0.70 -0.19 343.60 7.39

LME期铝 2086.00 7.00 +0.34 2020.00 3.27

LME期铜 8096.00 6.00 +0.07 7600.00 6.53

LME期铅 2125.00 -3.00 -0.14 2035.00 4.42

LME期镍 16645.00 -180.00 -1.07 18710.00 -11.04

LME期锡 20795.00 195.00 +0.95 19200.00 8.31

LME期锌 2017.00 0.00 +0.00 1845.00 9.32

上海期铝 15740.00 10.00 +0.06 15845.00 -0.66

上海期铜 58340.00 20.00 +0.03 55360.00 5.38

上海期锌 15430.00 110.00 +0.72 14795.00 4.29

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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